У Шестуна и Постриганя изъяли имущество в пользу государства

Генпрокуратура и Федеральная служба судебных приставов передали в пользу государства недвижимость бывших глав Серпуховского района и Клинского района Подмосковья Александра Шестуна и Александра Постриганя, которые ранее были арестованы по обвинениям в экономических преступлениях.

Как утверждается на сайте прокуратуры, с Шестуна взыскали в общей сложности 106 объектов недвижимости, 642 земельных участка, а также транспортные средства, изделия из драгоценных металлов и деньги. С Постриганя взыскали 1365 земельных участков в Клинском районе, кроме того, имущество изъяли и у его родственников, которые, как утверждается, незаконно приватизировали здания кинотеатра, общественной бани, поликлиники, торгового центра, котельных.

Шестун был задержан в 2018 году. Его обвиняют в мошенничестве, получении взятки и незаконном участии в предпринимательской деятельности. Всё это время он находится под стражей, сейчас идёт судебный процесс. Шестун называет своё уголовное дело политически мотивированным. Незадолго до ареста он обнародовал запись переговоров, которые, как он утверждает, вели с ним, угрожая уголовным преследованием, генерал ФСБ Иван Ткачёв и начальник управления администрации президента Андрей Ярин. Утверждается, в частности, что к его преследованию имело отношение управление "К" ФСБ, которое, как следует из расследования "Новой газеты", также занимается противодействием Алексею Навальному.

Шестун также утверждал, что "перешёл дорогу" губернатору Московской области Андрею Воробьёву. Он неоднократно обращался к Владимиру Путину с призывами разобраться в его деле, однако эти обращения остались без ответа. Ранее часть имущества Шестуна уже была передана государству. Шестун несколько раз держал голодовку, его сторонники утверждают, что сейчас он голодает уже более 40 дней. Постриганя задержали также в 2018 году, согласно обвинению, чиновник создал преступную организацию, в которую вовлëк своих родственников, близких лиц и подконтрольные фирмы. Вину он, как и Шестун, не признаёт. Дело пока не дошло до суда.