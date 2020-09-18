Глава МИД Германии: яд был обнаружен "в теле и на теле" Навального

Появившиеся 17 сентября сообщения в инстаграме Алексея Навального и на сайте "Проект" материалы о происхождении бутылки воды, на которой, по утверждениям соратников оппозиционера, были позднее в Германии обнаружены следы отравляющего вещества из группы "Новичок", привлекли внимание германской прессы.

В инстаграме Навального, в частности, говорилось: "Спустя две недели именно на бутылке из томского номера немецкая лаборатория обнаружила следы «Новичка»". У ряда комментаторов в Германии это утверждение вызвало недоумение. На странице интернет-портала TELEPOLIS издательства Хайнца Хайзе в статье "Нападение на Навального: сбивающие с толку бутылки с «Новичком»" в самом начале говорится: "Был Навальный отравлен уже в отеле? Являются ли следы "Новичка" на бутылке основой анализа лаборатории бундесвера? Самое время для правительства внести ясность"

Но правительство Германии в лице главы отдела прессы и информации Федерального правительства Штеффена Зайберта от дополнительных комментариев отказалось, сказав, что сюжеты, опубликованные штабом Навального, "приняты к сведению", и что за дополнительными комментариями надо обращаться к авторам публикаций.

Корреспондент Радио Свобода в Германии Юрий Векслер обратился в отдел прессы при правительстве ФРГ с вопросом "Какое ведомство могло бы подтвердить, что следы "Новичка" обнаружены не только на бутылочке с водой, но и действительно в крови, моче и на коже Навального, как писал об этом, например Der Spiegel"?

Письменный ответ представителя отдела Рафаэля Шлагера также ничего не прибавлял к уже опубликованным ранее сообщениям для прессы, снова отсылая именно к ним.

Наш корреспондент дополнительно обратился к господину Шлагеру с просьбой разъяснить и уточнить понятие "образцы" (Proben), которое фигурировало в сообщениях, и в частности, ответить на вопрос, подразумеваются ли под этим образцы крови, мочи и мазки с кожи Алексея Навального или только мазки с бутылки воды? И где в итоге были найдены следы яда? Только ли на бутылке?

В ответ на это обращениe представитель пресс-службы правительства Германии Рафаэль Шлагер позвонил корреспонденту "Свободы" и дал разъяснение, отослав к словам министра иностранных дел ФРГ Хайко Мааса в телевизионном ток-шоу, которое вышло в эфир 10 сентября. На 21-ой минуте видео он, в частности, заявил: "Косвенными уликами, которыми мы располагаем, является яд, обнаруженный в теле господина Навального, и не только в его теле, но еще и на его теле – и это яд группы «Новичок»".

Таким образом, из уст главы МИД Германии прозвучало утверждение, что следы отравляющего вещества были обнаружены в теле и на теле Навального, при этом бутылка воды из гостиничного номера в Томске в официальных сообщениях властей ФРГ не упоминалась.