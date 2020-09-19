Скончалась член Верховного суда США Рут Бейдер Гинзбург

В пятницу в Вашингтоне в возрасте 87 лет скончалась член Верховного суда Соединенных Штатов Рут Бейдер Гинзбург. Глава республиканского большинства в Сенате сенатор Митч Макконел заявил о том, что Сенат рассмотрит кандидатуру на пост члена Верховного суда, которую намерен представить президент Трамп до президентских выборов.

Рут Бейдер Гинзбург, чей отец иммигрировал в США из дореволюционной России, стала второй женщиной-членом высшего суда страны. Она была номинирована на этот пост в 1993 году президентом Биллом Клинтоном и со временем стала символом либерального крыла Верховного суда. При ее участии были приняты решения, подтверждающие право женщин на аборты, конституционность однополых браков, права расовых меньшинств, она была среди судей, подтвердивших законность реформы системы медицинского страхования.

Ее смерть от рака поджелудочной железы оказалась отчасти неожиданной, поскольку были сообщения о том, что курс лечения проходит успешно. Кончина судьи наверняка вызовет большие политические трения накануне президентских выборов потому, что у республиканцев появилась возможность утвердить надежное консервативное большинство в Верховном суде страны. В нынешнем составе суда пять судей были назначены президентами-республиканцами, четверо - президентами демократами. Появление в составе суда шестого консервативного юриста резко изменит баланс сил в крайне важной для страны ветви власти, которая нередко оценивает конституционность решений Конгресса и правительства.

Заявление Митча Макконела о готовности рассмотреть кандидатуру судьи, предлагаемую президентом Трампом всего за полтора месяца до президентских выборов, вызвало резкую критику со стороны демократов, которые напоминают, что Макконел в 2016 году отказался дать ход в Сенате кандидатуре члена Верховного суда, выдвинутого президентом Обамой более, чем за полгода до выборов. Макконел ссылался на то, что это право должно быть у президента, который победит на выборах.