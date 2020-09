В США умер американский историк-советолог Стивен Коэн

В США умер Стивен Коэн, американский историк, занимавшийся изучением истории СССР. Ему был 81 год. По словам родственников, причиной смерти стало онкологическое заболевание.

Профессор Принстонского и Нью-Йоркского университетов Стивен Коэн родился в Кентукки в 1938 году. Его дед – еврейский эмигрант из Литвы.

Изучать историю СССР Коэн начал в 1960-х годах в университете Индианы под руководством советолога Роберта Такера. Затем исследовал вопросы большевистской революции 1917 года и правления Иосифа Сталина. Историк изучал события, связанные с распадом Советского Союза и правлением действующего президента России Владимира Путина.

Коэн свободно владел русским языком и часто бывал в СССР, где поддерживал контакты с интеллектуальной элитой, представителями правительства и компартии. В Москве с ним подружился последний советский лидер Михаил Горбачёв. В 1989 году по приглашению Горбачёва Коэн посетил празднование Первого мая на Красной площади. Историк был на трибуне Мавзолея среди почётных гостей. Впоследствии Коэн стал одним из горячих сторонников последнего руководителя СССР.

Комментируя правление Путина, Коэн заявил, что подход российского лидера к украинскому кризису, аннексия Крыма и поддержка сепаратистов в Донбассе были реакцией на агрессивное поведение США, которые поддержали свержение тогдашнего президента Украины Виктора Януковича. Историк также утверждал, что демонизация Путина является препятствием для рационального мышления и алиби для отсутствия политики. Критики Коэна называли его взгляды на роль России в событиях на Украине ложными.

Коэн написал десяток книг и множество статей для изданий The Nation, The New York Times и других.