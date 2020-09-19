В Минске проходит женский марш солидарности

В Минске проходит женский марш. Он приурочен сегодня к Дню бело-красно-белого флага, который был восстановлен как государственный символ Белоруссии 19 сентября 1991 года.
Сотни участниц идут колонной в центр города, держа в руках красно-белую символику и плакаты с надписью SOS. Они скандировали "Спасибо журналистам" и "Мы верим, мы можем, мы победим". Как сообщает Белорусская служба Радио Свобода, в колонне не менее тысячи участниц. По пути следования их поддерживали автомобилисты и байкеры. С балконов марш приветствуют жители Минска.
Местные СМИ уже сообщают, что в центре Минска уже дежурят автозаки и люди в штатском в балаклавах. Поступают сообщения о задержаниях.
В прошлую субботу на женском марше были задержаны десятки человек. ОМОН грубо выхватывал женщин из толпы.
На воскресенье, 20 сентября, в Белоруссии запланирован новая акция - "Марш содидарности". По традиции именно акции в воскресенье собирают сотни тысяч участников.
Накануне митинга к его участникам обратилась бывший кандидат в президенты Белоруссии, Светлана Тихановская. "Лучшая традиция, которая появилась в последнее время – это выходить на марши солидарности по воскресеньям. Каждую неделю вы показываете себе и миру, что белорусский народ – это сила", – сказала она. Тихановская отметила, что поддерживает всех, кто выйдет на воскресную акцию протеста.
- Протесты в Белоруссии начались 9 августа, после президентских выборов. Победителем на них объявлен Александр Лукашенко. С этим не согласны белорусская оппозиция и участники многотысячных акций протеста. Они утверждают, что выборы были сфальсифицированы. Уличное противостояние сопровождается жёсткими задержаниями и репрессиями против участников и лидеров протеста. Действия белорусских властей и милиции осудили ООН и страны Запада.
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