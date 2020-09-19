В Минске проходит женский марш солидарности

В Минске проходит женский марш. Он приурочен сегодня к Дню бело-красно-белого флага, который был восстановлен как государственный символ Белоруссии 19 сентября 1991 года.

Сотни участниц идут колонной в центр города, держа в руках красно-белую символику и плакаты с надписью SOS. Они скандировали "Спасибо журналистам" и "Мы верим, мы можем, мы победим". Как сообщает Белорусская служба Радио Свобода, в колонне не менее тысячи участниц. По пути следования их поддерживали автомобилисты и байкеры. С балконов марш приветствуют жители Минска.

Местные СМИ уже сообщают, что в центре Минска уже дежурят автозаки и люди в штатском в балаклавах. Поступают сообщения о задержаниях.

В прошлую субботу на женском марше были задержаны десятки человек. ОМОН грубо выхватывал женщин из толпы.

На воскресенье, 20 сентября, в Белоруссии запланирован новая акция - "Марш содидарности". По традиции именно акции в воскресенье собирают сотни тысяч участников.

Накануне митинга к его участникам обратилась бывший кандидат в президенты Белоруссии, Светлана Тихановская. "Лучшая традиция, которая появилась в последнее время – это выходить на марши солидарности по воскресеньям. Каждую неделю вы показываете себе и миру, что белорусский народ – это сила", – сказала она. Тихановская отметила, что поддерживает всех, кто выйдет на воскресную акцию протеста.