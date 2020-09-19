Умер Ли Керслейк, барабанщик Оззи Осборна и Uriah Heep

Бывший барабанщик группы Uriah Heep Ли Керслейк умер 19 сентября в Лондоне в возрасте 73 лет. Он долгое время болел раком. Новость о смерти музыканта первым опубликовал в субботу британский рок-музыкант, клавишник, гитарист и певец Кен Хенсли.

"Мы дружили 55 лет, он был лучшим барабанщиком, с которым я когда-либо играл. Он умер без мучений, слава Богу, но без него мы несказанно осиротели".



Единственный из постоянных музыкантов в составе Uriah Heep Мик Бокс подтвердил изданию Planet Rock смерть Ли Керслейка.

Керслейк многие годы страдал раком простаты и в декабре 2018 года объявил, что он смертельно болен и метастазы распространились в его теле. "Врач сказал, что мне осталось жить восемь месяцев", написал Керслейк в конце 2018 года. "Но я всё время борюсь. Пять лет назад врачи давали мне четыре года".



В связи с неблагоприятным диагнозом Керслейк помирился с Оззи Осборном, после денежной ссоры в 1980-х годах. Он написал Осборну и его жене Шерон письмо с просьбой прислать ему сертификаты на платиновые альбомы Blizzard of Ozz и Diary of a Madman, чтобы, как он выразился, перед смертью повесить их у себя на стене.



Керслейк говорил в 2018 году, что, проиграв судебный иск к Осборну и его жене, он остался без средств к существованию и был вынужден продать свой дом, после чего состояние его здоровья стало ухудшаться. Но два присланных сертификата на стене стали для него важным подтверждением, что и он участвовал в создании дисков Осборна.