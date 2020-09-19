Путин и Трамп похвастались своим самым мощным оружием

Президент Владимир Путин раскрыл имя главного идеолога создания гиперзвукового боевого блока "Авангард" — это конструктор ракетной и ракетно-космической техники, бывший гендиректор НПО машиностроения Герберт Ефремов, сообщило агентство РИА Новости.



В День оружейника президент провел по видеосвязи встречу с Ефремовым и сообщил, что подписал указ о его награждении орденом Андрея Первозванного. Путин, в частности сказал: "В современных условиях для нашей страны воплощение вашей идеи, без всякого сомнения, сопоставимо с реализацией Советским Союзом ядерного и ракетного проектов, которые осуществили выдающиеся советские ученые Курчатов и Королёв".

На сайте Kremlin.ru опубликован текст беседы президента Путина с Гербертом Ефремовым. Глава государства перечисляет новые виды российских вооружений, которые по его словам "уже поступают или в ближайшее время поступят на вооружение Армии и Флота". В этом ряду, "система "Авангард" с маневрирующим гиперзвуковым блоком, двигающимся со скоростью, в 27 раз превышающей скорость звука, меняющая направление по высоте и по горизонтали, занимает особое место. "Авангард" – это не просто новая система, это новый вид стратегического оружия", отметил Путин.



Ранее в субботу сообщалось, что президент США Дональд Трамп обвинил Россию в похищении технологий гиперзвуковой ракеты. "Голос Америки" цитирует его выступление перед избирателями на встрече в штате Миннесота. По словам Трампа, теперь у США есть намного более мощное оружие. Как он выразился, это оружие - "самое лучшее, самое невероятное" и - добавил Трамп - "к сожалению, самое смертоносное". Трамп утверждает, что новое оружие - "предмет зависти всего мира", включая руководителей Китая и России.