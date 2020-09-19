В Москве названы лауреаты премий "Писатель года" и "Поэт года"

Стали известны имена лауреатов премий "Писатель года" и "Поэт года" за 2019-й. Церемония награждения состоялась в МосквеКак сообщается на сайте Союза писателей России, Гран-при удостоены писатель Татьяна Толстая и поэт Бахыт Кенжеев.



Премии Гран-при в этом году вручались впервые. Как отмечает РБК Премией награждается наиболее значимый поэт или прозаик - "по совокупности заслуг". Призовой фонд составляет 200 тысяч рублей, это грант Российского союза писателей.

Лауреатом премии "Писатель года" в основной номинации названа Татьяна Рубцова. Первой премии "Поэт года" в основной номинации удостоена Елена Печерская.

Национальная литературная премия "Писатель года" учреждена Российским союзом писателей с целью поиска новых талантливых авторов, способных внести вклад в русскую литературу.