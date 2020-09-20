Трамп призвал срочно рассмотреть в Сенате вопрос о судье ВС

Президент США Дональд Трамп призвал Сенат, большинство в котором принадлежит республиканцам, незамедлительно рассмотреть предстоящее выдвижение кандидатуры консервативного судьи на вакантное место в Верховном суде. В пятницу в Вашингтоне в возрасте 87 лет скончалась член Верховного суда Соединенных Штатов Рут Бейдер Гинзбург.

Еще до смерти Гинзбург Белый дом начал подготовку к выбору кандидата на её место. В последние годы покойная судья считалась неоспоримым лидером либерального крыла Верховного суда, отмечает "Голос Америки".



Кандидат в президенты от демократов Джо Байден считает, что любое голосование по кандидатуре нового судьи должно проводиться после президентских выборов 3 ноября.

Республиканец Митч Макконнелл, который назначает даты голосования в Сенате, уже заявил, что кандидатура, выдвинутая Трампом, будет направлена на рассмотрение сенаторов.

Поддержка кандидата в Сенате не гарантирована даже при республиканском большинстве, говорится в публикации "Голоса Америки". Обычно проверки и слушания с участием кандидата в Верховный суд занимают несколько месяцев.



Однако, такие надежды противников Трампа могут оказаться тщетными: соотношение республиканцев и демократов в Сенате - 53 к 47.