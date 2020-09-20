Мирзаянов: на восстановление Навальному потребуется год

Бывший советский химик, ныне живущий в США, считает, что Алексею Навальному для восстановления здоровья потребуется примерно один год. Вил Мирзаянов, один из разработчиков ядовитого вещества "Новичок", извинился в эфире телеканала "Дождь" перед Алексеем Навальным. "Приношу свои глубокие извинения Навальному за то, что я участвовал в этом преступном бизнесе — по разработке этого вещества, которым он отравился".

"Похоже, все симптомы он преодолел, выжил. Видимо, Навальному придется набраться терпения. Но в конечном счете он должен быть здоров", - сказал Мирзаянов.

По мнению Мирзаянова, ситуация с невозможностью написать слова на доске, о которой рассказал Навальный, связана с проблемами передачи сигналов от головного мозга к функциональным органам, поскольку молекулы "Новичка" препятствуют расщеплению белка, отвечающего за передачу таких сигналов.