США считают, что ООН не справляется с санкциями против Ирана

США восстановили санкции против Ирана, несмотря на возражения со стороны ближайших европейских союзников, выражающих сомнения в эффективности подобной меры.

Госсекретарь США Майк Помпео 19 сентября заявил о произошедшем "откате" санкций ООН против Ирана и пригрозил ответными мерами к нарушителям.



"Если государства-члены ООН не могут выполнить своих обязательств по применению этих санкций, США готовы использовать свои национальные механизмы для достижения целей, которым должны служить международные санкции", заявил Майк Помпео.



В ближайшие дни США объявят о дополнительных мерах для выполнения санкций ООН и привлечения к ответственности тех, кто нарушает санкционный режим.



В ответ на это заявление США, иранские власти 20 сентября призвали остальные государства мира объединиться против "безрассудных действий" Вашингтона. Министр иностранных дел Ирана Сайед Хатибзаде заявил, что в Тегеране ожидают от других стран совместных ответных мер на решение США.

В заявлении МИД России по поводу решения США сказано, что "Совет безопасности ООН не предпринимал никаких действий, которые приводили бы к возобновлению прежних санкций в отношении Ирана. Все, что делает Вашингтон, не более чем театральная постановка, устроенная ради того, чтобы подчинить Совет безопасности своей политике "максимального давления" на Иран и превратить этот авторитетный орган в свой подручный инструмент»,— сказано в заявлении МИД России.

На Смоленской площади считают, что усилия по сохранению и выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана будут продолжены. В Москве призывают США отказаться от курса на разрушение СВПД.

Совместный план действий, принятый в 2015 году Ираном с одной стороны и США, Францией, Великобританией, Китаем Россией и Германией - с другой, предусматривает заморозку иранской ядерной программы в обмен на снятие санкций.