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На Кубани полицейский насмерть сбил подростка и уехал с места ДТП 

В Краснодарском крае полицейский насмерть сбил на пешеходном переходе 16-летнюю девушку и уехал с места аварии. Против него заведено уголовное дело по статье "нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть", однако задержан ли полицейский - не сообщатся.

ДТП со смертельным исходом произошло накануне, 19 сентября, в станице Старокорсунская. Как сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета, 24-летний сотрудник патрульно-постовой службы, двигаясь на своём автомобиле "Киа Рио", не уступил дорогу пешеходу и не снизил перед переходом скорость. Девушка, которую он сбил, скончалась на месте.

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