Число инфицированных в мире превысило 31 миллион

Индекс репродукции коронавируса в Москве составляет 1,14. Тот же показатель по России 1,08. Оба коэффициента - самые неблагоприятные с 8 мая.

Ранее в воскресенье оперативный штаб сообщил, что за минувшие сутки в России выявлено 6148 новых случаев инфекции. Такой показатель регистрировался два месяца назад, 18 июля.

С начала пандемии количество заражений в целом по России составило на конец этой недели более 1 103 000. А за последние сутки число заразившихся увеличилось на 79 и составило, в общей сложности, 19 418.

В Германии индекс репродукции коронавируса вырос за последние дни с 1,16 до 1,27. По данным Института Роберта Коха (RKI) на 19 сентября, в стране за сутки было зарегистрировано 2297 новых случаев коронавируса. "Немецкая волна" отмечает рост числа заражений по всей Европе.

Число зарегистрированных случаев инфицирования коронавирусом во всем мире превысило 31 миллион, умерли 962 032 человека.

В США данные по заражаемости вплотную приблизились к семи миллионам (6 969 000 человек). Это самый высокий показатель среди государств мира. От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в США скончались 204 тысячи человек.