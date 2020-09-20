8 человек задержаны в Москве за бело-красно-белые белорусские флаги

В центре Москвы во время традиционного столичного марафона полиция задержала восемь человек с бело-красными флагами - их использует белорусская оппозиция, требующая отставки действующего президента страны Александра Лукашенко.

Задержанных сначала доставили в отдел полиции по району Хамовники, а затем отпустили с обязательствами о явке для составления протоколов о нарушении правил проведения митингов.

Одна из задержанных, Анастасия Пикулина, рассказал изданию "ОВД-Инфо", что она и ещё несколько человек пришли на марафон с бело-красными флагами, чтобы поддержать своих друзей - спортсменов из Белоруссии, которые участвовали в забеге. Пикулина подчеркнула, что её компания стояла на площадке для зрителей и никакого "несогласованного митинга", в котором её обвинила полиция, не проводила.