8 человек задержаны в Москве за бело-красно-белые белорусские флаги

В центре Москвы во время традиционного столичного марафона полиция задержала восемь человек с бело-красными флагами - их использует белорусская оппозиция, требующая отставки действующего президента страны Александра Лукашенко.
Задержанных сначала доставили в отдел полиции по району Хамовники, а затем отпустили с обязательствами о явке для составления протоколов о нарушении правил проведения митингов.
Одна из задержанных, Анастасия Пикулина, рассказал изданию "ОВД-Инфо", что она и ещё несколько человек пришли на марафон с бело-красными флагами, чтобы поддержать своих друзей - спортсменов из Белоруссии, которые участвовали в забеге. Пикулина подчеркнула, что её компания стояла на площадке для зрителей и никакого "несогласованного митинга", в котором её обвинила полиция, не проводила.
- Бело-красный флаг, который использует белорусская оппозиция, был официальным флагом Белорусской Народной Республики в 1918–1919 годах, а также официальным флагом Белоруссии в течение четырёх лет после распада Советского Союза.
- Ежедневные массовые акции протеста начались в Белоруссии после президентских выборов 9 августа, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко, избиравшийся на шестой срок подряд. Протестующие требуют отставки Лукашенко и перевыборов, обвиняя власти в беспрецедентных фальсификациях и в жестокости по отношению к участникам митингов. Не менее четырёх человек при подавлении протестов погибли, шесть человек числятся пропавшими без вести, более 100 протестующих пострадали. Точное количество арестованных до сих пор неизвестно, но счёт идёт на тысячи.
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