Сирийская оппозиция: самолёты РФ нанесли мощные удары в Идлибе

Агентство Reuters со ссылкой на источники в сирийской оппозиции сообщает, что предположительно российские боевые самолёты в воскресенье нанесли бомбовые удары по районам северо-запада Сирии, которые находятся под контролем вооружённых противников сирийского президента Башара Асада. Речь, как утверждается, идёт о самых масштабных ударах начиная с марта, когда было заключено соглашение между Россией и Турцией, и боевые действия в провинции Идлиб были прекращены.

По словам очевидцев, военные самолеты нанесли удары по западным окраинам города Идлиб. Кроме того, они рассказали об интенсивных артобстрелах в горном районе на юге Идлиба с близлежащих аванпостов сирийской армии. Сообщений о жертвах пока нет.

Представители вооружённой оппозиции заявили агентству о тридцати налётах за посдедние сутки. Ни Россия, ни сирийские правительственные войска сообщения пока не комментировали.

Широкомасштабных воздушных бомбардировок в Идлибе не было с тех пор, как президенты России и Турции - стран, поддерживающих разные стороны в сирийском конфликте - договорились, что Москва и Анкара станут гарантами прекращения огня в Идлибе, последнем регионе Сирии к западу от Евфрата, контролируемом вооружённой оппозицией. После этого прекратилось наступление войск Асада, в столкновениях с которыми участвовали и введённые в Идлиб подразделения турецкой армии. Сейчас представители оппозиции утверждает, что сирийская армия и поддерживающие её ополченцы накапливают силы у линии фронта.