"Важные истории" изучили документы минфина США о Ролдугине и Юмашеве

Издание "Важные истории" в воскресенье опубликовало расследование о высокопоставленных российских чиновниках и бизнесменах, в том числе людях из окружения президента Владимира Путина, имена которых, как утверждается, нашлись в материалах, полученных в результате самой крупной в истории США утечки секретных финансовых документов. Издание обратило внимание на ряд транзакций с участием россиян, которые расследователи сочли подозрительными.

"Важные истории" получили доступ к документам подразделения Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями — FinCEN. Ранее эти документы попали в распоряжение Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) и BuzzFeed News. В них содержится подобная информация о тысячах транзакций.

Как утверждает издание, оно обнаружило в документах доказательства того, "как известные российские бизнесмены перечисляли миллионы долларов людям, близким к Владимиру Путину, а крупные российские компании, включая государственную, платили лицам, близким к руководству других стран".