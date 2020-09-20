"Важные истории" изучили документы минфина США о Ролдугине и Юмашеве

Издание "Важные истории" в воскресенье опубликовало расследование о высокопоставленных российских чиновниках и бизнесменах, в том числе людях из окружения президента Владимира Путина, имена которых, как утверждается, нашлись в материалах, полученных в результате самой крупной в истории США утечки секретных финансовых документов. Издание обратило внимание на ряд транзакций с участием россиян, которые расследователи сочли подозрительными.
"Важные истории" получили доступ к документам подразделения Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями — FinCEN. Ранее эти документы попали в распоряжение Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) и BuzzFeed News. В них содержится подобная информация о тысячах транзакций.
Как утверждает издание, оно обнаружило в документах доказательства того, "как известные российские бизнесмены перечисляли миллионы долларов людям, близким к Владимиру Путину, а крупные российские компании, включая государственную, платили лицам, близким к руководству других стран".
- В частности, в отчетах о подозрительных транзакциях FinCEN есть сведения о платежах в адрес виолончелиста Сергея Ролдугина, которые не упоминались в так называемом "Панамском архиве". Путин публично называл Ролдугина своим другом. В опубликованных несколько лет назад документах панамских офшоров содержалась информация о том, что через зарегистрированные на Ролдугина фирмы осуществлялись масштабные денежные переводы.
- В новом расследовании утверждается, что в октябре 2010 связанная с Ролдугиным компания Sandalwood Continental получила 830 тысяч долларов от кипрской Dulston Ventures. В основании платежа говорится, что это плата за продление договора займа. Компания, как утверждается, находится в списке аффилированных лиц нескольких российских компаний, входящих в "Севергрупп" Алексея Мордашова. В "Севергрупп" не ответили на вопросы "Важных историй".
- Советник президента Валентин Юмашев - зять первого президента России Бориса Ельцина, по данным файлов FinCEN, получил 6 миллионов долларов от компании Epion Holdings Limited с Британских Виргинских островов. Она принадлежит российскому миллиардеру Алишеру Усманову. Согласно документам, деньги перечислялись по соглашению об услугах с 2006 по 2008 год. Какие именно дорогостоящие услуги мог оказывать Валентин Юмашев Алишеру Усманову, не известно. Юмашев и Усманов на вопросы "Важных историй" не ответили.
- В документах также содержатся, как утверждается, доказательства платежей "Рособоронэкспорта" человеку, близкому к бывшему президенту Индонезии, МТС - фирме, связанной с сыном министра национальной безопасности Азербайджана, а также информация об инвестициях брата губернатора Московской области Максима Воробьёва в США (представитель Воробьёва его связь с американской компанией отрицает).
- В 2017 году журналисты американского издания BuzzFeed News получили доступ к более чем 2100 секретным файлам FinCEN. Документы исследовали журналисты из 88 стран мира, российским партнёром проекта стали "Важные истории".
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