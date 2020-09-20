"Сколько стоит совесть". Российские звезды спели за Лукашенко

17-го августа популярный российский певец Николай Басков выступил в Минске на концерте в поддержку Лукашенко. Об этом было известно заранее, белорусы просили Баскова отказаться от выступления, но он не внял их просьбам.

Николай Травкин

Одному популярному шоумену сделали непристойное предложение - выступить на закрытом концерте, организуемом для демонстрации женской поддержки одного узурпатора.

Причём, не только сам по себе факт предложения выступить был непристойным. Даже коллеги по цеху, за исключением нескольких подельников по прошлым "чёсам", отказались от участия. Но предложение и внутри себя содержало ещё несколько непристойностей.

Выступать он должен перед какими то "ябатьками", представят его как лучшего друга узурпатора и, главное, на сцене он должен не просто разевать рот под фонограмму, а сопровождать разевание рта постепенным раздеванием.

То есть от него ждут стриптиза в чистом виде.

"Да как вы смеете, я золотой голос, а не дешёвка по вызову! И с какого бодуна вам вообще пришла мысль сделать это предложение именно мне?!" - возмутился шоумен.

"Понимаете, наши ябатьки души в вас не чаят, да и у вас с ними много общего - вот и ваша фамилия тоже на "Б" начинается. Да и потом, при чём здесь дешёвка? Гонорар весьма и весьма приличный, грех обижаться." - привёл аргументы товарищ из Минска.

"Да? Ну, попытайтесь меня приятно удивить, какова же сумма?", - чуть мягче поинтересовался золотой голос.

Сумма, прозвучавшая в смартфоне, на несколько секунд лишила шоумена голоса. Однако, он быстро пришёл в себя и закончил: "Ну, ладно, исключительно из уважения. Во сколько Вы сказали надо быть?"

Mimsy Borogove

15-летняя Стефания Соколова, финалистка шоу «Голос. Дети 4» отказалась выступать на вчерашнем концерте в поддержку узурпатора. Кремлёвская [шлюха] Басков выступил на концерте в поддержку курса Лукашенко: увечий, изнасилований и убийств Будь как Стефания, не будь [шлюхой] как Басков!

Лана Светина

Отмыться будет невозможно, фу таким быть.

Вопреки многочисленным просьбам белорусских зрителей, Николай Басков все-таки приехал в Минск поддержать бывшего президента Лукашенко на закрытый женский форум.

В ситуации, когда на улицах городов Белоруссии неопознанные силовики в масках массово избивают вышедших на мирные акции белорусов и поступают сообщения о пытках, изнасилованиях и чрезвычайном насилии в отношении протестующих против фальсификации на выборах президента, многие попросили артиста не приезжать на пролукашенковский форум. Инстаграм артиста заполнился вежливыми просьбами приехать в другой раз, но не тогда, когда льется кровь.

Кроме того, на этом форуме должен был выступить сам бывший президент Белоруссии Александр Лукашенко (и выступил). Выборы признали сфальсифицированными и не признали диктатора в качестве президента этой страны в Евросоюзе и США. Убито от 4 до 7 человек, тысячи человек избиты с телесными повреждениями.

Вскоре в Фейсбуке появилось оправдание Баскова, очень неграмотное и косноязычное. Пост несколько раз редактировался, но лучше от этого не стал.

Николай Басков

Дорогие друзья, прекратите оскорблять и винить, просто стабильно поддержали страну и президента Белоруссии, выбором президента Беларуси был честным, а меньшинство это приняли как оскорбления к своей стране! Каждый выполняет свою роль и функцию в этой жизни! Хватит желчи и зла!!! Начните с себя любимого, без поливания грязью других, хотите мира и счастья, культивируйте их в душе! Давайте будем честными и уважать других, люди будьте людьми, добрее в себе и уважительно относиться ко всему что происходит в каждом стране! #город #беларусь #минск #белоруссия #Беларуссия #добра

Над певцом тут же начали издеваться.

Галина Кудряшова

Опять русофобы вырвали из контекста

Алексис Мюлерман

Челендж Хирургу

Валерия Светлакова

SMM-щик у Николая пьян м.б? Или сам Николай со стыда напился?

Но вскоре выяснилось, что дело не в пьяном SMM-щике - аккаунт "Николай Басков" принадлежит не самому Баскову, а одной из его поклонниц, и Басков никак не контролирует его содержание - и, что в данном случае важнее, его орфографию и пунктуацию.

То, что Басков не прислушался к поклонникам и выступил было вполне ожидаемо. Но сюрприз он 17-го числа все-таки всё-таки преподнёс. В этот же день Басков вместе с Киркоровым и еще десятком звёзд российской эстрады выпустили пролукашенковский клип, названием к которому послужила цитата из Лукашенко "Любимую не отдают".

Зрителям и коллегам клип не понравился.

Андрей Непомнящев

Я люблю всей душою землю свою

Здесь мы живем, будут жить наши дети

Если их не искалечат

Если их не замучают и не убьют

Юрий Лоза

И всё-таки, кто и кому не отдаёт любимую Беларусь? В данной песнюхе о желающем приобрести страну ни слова. Может, кто-то прояснит? Мне объяснили, что в тексте использованы слова Лукашенко, но если они хотели ему лизнуть, то его надо было в каком-то виде ввести в ролик. А так получилось не пойми что, ведь 99% россиян этих слов Лукашенко не слышали.

Николай Подосокорский

Народные артисты России Филипп Киркоров и Николай Басков с рядом других российских и белорусских певцов записали песню "Любимую не отдают" в поддержку белорусского диктатора Александра Лукашенко. Название песни отсылает к фразе из обращения Лукашенко к народу и парламенту, сделанного 4 августа, в преддверии президентских выборов, когда он заявил, что Белоруссия - "любимая, а любимую не отдают". Сфальсифицировавший итоги голосования Лукашенко, несмотря на массовые акции протеста и непризнание его "победы" Евросоюзом, до сих пор всеми силами цепляется за власть над Беларусью и, действительно, не хочет отдавать ее, вопреки Конституции.

Надо сказать, что два месяца назад Филипп Киркоров уже высказывался в поддержку Лукашенко. В эфире телеканала "ОНТ" он объяснил, что не представляет себе Беларусь под руководством другого лидера, и что от Лукашенко он "получал только добро, внимание, уважение, респект". Артист добавил, что достойных кандидатов, на которых можно было бы возложить управление страной, все равно нет. Поэтому если кто-то недоволен или у кого-то счеты с президентом Белоруссии, то это их личные проблемы. [...] Глядя на то, кто поддерживает тиранию в соседней стране, в очередной раз понимаешь, что подобное тянется к подобному.

Серж Агорес

Филипп Киркоров, Николай Басков, Анита Цой, Александр Буйнов, Денис Майданов, арт-группа «Белорусы».

В средние века таких называли придворными шутами.

Уверен, что в комментариях мне напишут (как ранее писали про существование хороших фильмов с Охлобыстиным) , что они обладают неплохими вокальными данными, голосом и слухом.

Но они просто средневековые придворные шуты.

Я же предпочитаю слушать не шутов, а Артистов.

Михаил Козырев

Вот когда эти твари с дубинками колошматили студентов, рвали женщин в клочья, втаптывали в асфальт и превращали в синее месиво тела задержанных в минских изоляторах,

вы, наверное, задавали себе вопрос:

"Кто, кто в здравом уме может поддерживать выжившего из ума диктатора, который отдал приказ на такую расправу?"

Встречайте! Басков, Буйнов, Майданов, Киркоров!

Всё тот же побитый молью ансамбль, призванный по начальственному щелчку спеть проникновенную <дребедень>

и развести руками "А мы-то чё? Мы вне политики!

Мы просто песню поём! Типа про любовь...".

Чтоб вам каждую ночь приходили во снах эти искалеченные на Окрестина тела в синих кровоподтёках.

До конца ваших попсовых жизней.

#ЖывеБеларусь

Андрей Лошак

Идеальный видеоряд к этой песне - записи камер наблюдения на Окрестина. Залитые кровью пыточные, где раздетых людей каратели насилуют дубинками под припев "Любимую не отдают"

Нвдеюсь, этот клип ждет миллион дизлайков с последующим удалением с ютьюба и извинениями каждого, кто принял участие в этом шабаше. "Хапну бургер за Собянина" - невинная шалость по сравнению с воспеванием диктатора, чьи руки по локоть в крови. Киркоров и Басков - вы больше не карикатурные телепузики в перьях и блестках. Вы - пособники убийцы, и это теперь то, что будет про вас знать каждый беларусский ребенок

Про "Хапну бургер за Собянина" и миллион дизлайков подумал не только Андрей Лошак. Авторы песни учли травматический опыт Тимати и Гуфа с их прособянинским клипом. Комментарии к ролику были изначально отключены, и количество лайков и дизлайков зрителям не показали.

А "идеальный видеоряд к этой песне" вскоре запостил Михаил Ходорковский.

Одиним из главных вопросов в связи с этим клипом сразу же стал вопрос денег.

Сергей Шелин

Лука - щедрый наниматель, на наши денежки. Тоска? Так и надо, чтоб была тоска. Образ его режима, придуманный им самим. Церковки + пейзажики + гримированные личики лизунов и лизуний. Количество дислайков не показывается, комментарии отключены, и это, конечно, стержневая идея всего действа.

Не каждый день Киркорову и Баскову посчастливится отдать себя в такие хорошие руки.

"Более 20 коллективов и исполнителей из России и Белоруссии снялись в музыкальном клипе, который назван цитатой из выступления Александра Лукашенко «Любимую не отдают».

Р.Алехно, А.Цой, В.Алешко, Ф.Киркоров, AURA, Жанет, Д.Майданов, И.Дорофеева, А.Солодуха, А.Ланская, Д.Гурцкая, Арт-группа Белорусы, А.Буйнов, Н.Басков, В.Громов, А.Москвина и сестры Груздевы".

Алексей Иванов

Пора Денису поменять фамилию на Антимайданов.

Но есть и люди, которые не понимают всеобщего возмущения.

Павел Шехтман

Киркоров и Басков должны петь в поддержку Лукашенко, это стилистически совершенно правильно, я не понимаю возмущения. Вот если бы они начали петь в поддержку оппозиции - это бы резануло.

Карина Кокрел-Фере

Все это неудивительно, удивительно было бы, если хоть один из этой беспринципной и ширпотребной челяди отказался.

Михаил Шнайдер

Киркоров, Басков, Гурцкая и еще полтора десятка артистов спели песню в поддержку Лукашенко. Теперь их спрашивают, сколько стоит совесть.

Сколько стоит что???

Анна Огненко

Вот если бы там была фамилия Шевчук, например, все бы охренели. А от этих чего ждать-то!