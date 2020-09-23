Упущенный матриархат: выставка о "мужском" мире насилия

Полотна с черно-белыми фотографиями женщин, поясняющие их тексты режиссера Артура Аристакисяна, строки Омара Хайяма, фильм о тотальном матриархате. Современные снимки провинциальных русских женщин – в порванных колготках с короной на голове или с пистолетом, приставленным к виску партнера. Так открывалась выставка "Фотоувеличение" в Центре Вознесенского в Москве.

Происходит новое осмысление реальности

Выставка разделена на три зоны: в первой представлена история XX века в черно-белых женских образах. Это снимки пленных девушек или женщин, участвовавших в войне. Иногда на фотографиях изображены целые семьи, иногда – одна девушка, которая пишет письмо погибшему жениху. Фотографии распечатаны на больших полотнах. "Я давно наблюдаю за творчеством Артура. Эти работы он регулярно публикует у себя в фейсбуке. Сначала они мне не нравились, но потом я ими прониклась и захотела устроить выставку", – говорит куратор Зоя Кошелева.

Отобрав портреты женщин XX века, она наткнулась на серию снимков современниц, которые режиссер нашел в соцсетях. Сначала фотографии вызывали у куратора отвращение: "Хотелось от них отгородиться. Они выглядели пошло и как будто представляли собой другой мир, с которым мы в Москве абсолютно не знакомы".

Для Артура фотографии – это кадры из неснятого фильма

Каждый снимок Аристакисян сопровождал описанием, таким образом помещая его в новый контекст. "Проститутка на дороге, Россия. Фотография, вмещающая в себя весь мир", – подписан кадр, изображающий женщину с собакой посреди сельской дороги. "Своими текстами Артур словно переводит фотографии в новую знаковую систему, – отмечает куратор. – Мы все находимся в исторической горизонтали. Артур же перемещает нас в божественную вертикаль. Происходит некое сшивание смыслов и новое осмысление реальности".

Кошелева говорит, что режиссер заставил ее посмотреть на героинь современных фотографий по-новому. Благодаря его текстам она стала им симпатизировать: к женщинам, изображенным на снимках, хотелось отнестись как к равным.

"Мне кажется, для Артура эти снимки – кадры из неснятого фильма. Он видит перед собой целую картину и дописывает ее текстом, чтобы читатели могли чувствовать то же, что и он", – добавляет Кошелева. Эти фотографии стали третьей частью выставки.

Объединены оба раздела выставки единым образом женщины в "мужском" мире насилия. И женщины из XX века, и современные провинциальные девушки находятся в посттравматическом состоянии, считает куратор. Из травмирующего состояния выходят они по-разному: одни переживают боль физически, другие – прячут ее, прикрывая эпатажными образами. "Травма от этого не исчезает. Она просто становится не такой заметной для окружающих", – объясняет Кошелева.

Сегодня уже очевидно: патриархальный мир закончился

Вторая часть выставки – это небольшой кинозал. Здесь транслируется вымышленный документальный фильм о мужчинах в "перевернутом мире" победившего матриархата. Сняли его режиссер Артем Фирсанов и драматург Валерий Печейкин. Фильм составлен из реальных кадров, которые изменяются при помощи технологии DeepFake. В итоге вместо Сталина на экране появляется женщина-вождь с такими же чертами лица. Идея показать, как бы выглядела история, если бы главными героями были женщины, "буквально витала в воздухе", вспоминает Фирсанов.

"Сегодня уже очевидно, что патриархальный мир закончился, – отмечает он. – Мы захотели разобраться, как изменился бы взгляд на историю прошлого века, если бы ее писали женщины, и действительно ли матриархат может спасти человечество. Наш лабораторный эксперимент показал, что матриархат ничего не изменит. Это зеркало патриархата, и в нем “отражается не равенство, а уродство".

Этот вывод удивил многих, в том числе и куратора выставки. "Несмотря на то что к феминизму я отношения не имею, от фильма я ждала чего-то воодушевляющего. Например, идеи о том, что оказавшиеся у власти женщины смогут построить лучший и более справедливый мир", – рассказывает Кошелева.

Финал фильма – это ретроспективный взгляд на историю матриархата в России, "которую мы не заметили", считают авторы. Продемонстрирована эта идея через образ Валентины Терешковой. Авторы проекта приводят ее реальную цитату из речи про "обнуление" в Госдуме. "Там она говорит про опасность того, что нас "отбросят назад", – вспоминает Фирсанов. Параллельно приводится цитата молодой Терешковой из 1977 года. В ней она благодарит партию от лица советских женщин. И тогда, в 1977 году, выглядела Терешкова гораздо более эмансипированной, чем сегодня, уверен режиссер.

Посмотреть фильм пока можно только в рамках выставки. Она будет проходить в Центре Вознесенского до 11 октября.