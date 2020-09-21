Названы лауреаты премии "Эмми". Церемония проходила онлайн

В Лос-Анджелесе состоялась 72-я церемония вручения "Эмми" - главной телевизионной премии года. Из-за пандемии коронавирусной инфекции церемония награждения проходила онлайн.

Лучшим комедийным сериалом признан "Шиттс Крик", лучшим мини-сериалом — "Хранители", а статуэтку как лучший драматический сериал завоевали "Наследники".



Сыгравший там Джереми Стронг был отмечен как лучший актер в этой категории. "Эмми" за лучшую женскую роль в драматическом сериале присудили Зендае ("Эйфория"). Она же стала и самой молодой актрисой, завоевавшей награду в этой категории.



Сериал "Наследники" - о неблагополучной семье, управляющей медиа-империей, также был отмечены наградами за сценарий и режиссуру.



В категории "Комедийный сериал" триумфатором стал "Шиттс Крик", получивший 7 статуэток. Он рассказывает о жизни богатой семьи Роуз, которая после потери состояния вынуждена переехать в мотель в маленьком городке.

Сыгравшая в "Шиттс Крик" Кэтрин О'Хара получила статуэтку в номинации "Лучшая комедийная актриса", а ее партнер по сериалу Юджин Леви был отмечен как лучший комедийный актер



Больше всего наград — 11 — завоевали "Хранители", изначально сериал номинировался в 26 категориях.

Трансляцию церемонии награждения вел телеканал ABC, список победителей и номинантов опубликован на сайте "Эмми".