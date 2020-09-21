Осуждённый по "делу АБТО" Иван Асташин вышел на свободу

На свободу из колонии в Красноярске вышел Иван Асташин, осуждённый по так называемому "делу АБТО". Об этом со ссылкой на мать Асташина сообщил правозащитник Владимир Акименков, который занимается помощью политзаключённым.

Асташин в 2012 году был приговорён к 13 годам колонии строгого режима, впоследствии срок был смягчён до 9 лет до 9 месяцев. Его срок истёк с учётом времени, проведённого в СИЗО. Под конец срока Асташину назначили восемь лет административного надзора - он обязан отмечаться в ОВД и по ночам находиться дома.

"Дело АБТО" - это дело о серии поджогов, совершённых группой молодых людей анархистских и националистических убеждений в 2009 году. ФСБ квалифицировала их как террористическую деятельность. Целью одной из акций было отделение ФСБ по Юго-Западному административному округу Москвы - в окно здания кинули бутылку с зажигательной смесью; в результате обгорел подоконник и несколько стульев, пострадавших не было. Асташин, которому тогда было 17 лет, снимал происходящее на видео. По версии следствия, он был лидером организации "АБТО", впоследствии запрещённой Московским городским судом. Проходившие по делу "АБТО" люди утверждают, что в реальности такой организации не существовало.

Асташин отбывал заключение в Красноярске и Норильске. Его публицистические тексты - главным образом о нарушениях прав человека в тюремной системе - публиковали сайты "Грани", "Медиазона", "Кашин", а также Сибирь.Реалии. Асташин неоднократно заявлял о давлении, которое оказывала на него администрация.