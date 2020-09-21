Потерпевшие по делу Фургала требуют взыскать с него 1,5 млрд рублей

Московский городской суд разрешил Следственному комитету предъявить бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу обвинение в организации убийства предпринимателя Евгения Зори. Об этом сообщает РИА Новости.

В 2005 году прокуратура Хабаровска признала Фургала непричастным к этому преступлению. Постановление о прекращении уголовного преследования, вынесенное более года назад, можно отменить только через суд.

В то же время Следственный комитет ещё в начале сентября предъявил Фургалу это обвинение, не дожидаясь подтверждения от Мосгорсуда. Адвокаты тогда заявили, что это решение не законное. Показания о причастности бывшего губернатора к этому преступлению дали предполагаемые исполнители.

Таким образом, Сергея Фургала обвиняют в организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова и в покушении на бизнесмена Александра Смольского в 2004-2005 годах. Он обвинения отрицает.

Родственники Олега Булатова и Александра Смольского потребовали взыскать с Фургала полтора миллиарда рублей в качестве компенсации за моральный ущерб. Об этом сообщила судья Мосгорсуда Марина Ларкина, где рассматривается жалоба на арест 400 тысяч долларов родственницы Фургала, передает "Интерфакс".

В июле 2020 года Басманный суд Москвы арестовал два автомобиля Фургала и три миллиона рублей, найденные при обыске. Арест на имущество и деньги наложили для возможных выплат потерпевшим, если Фургала признают виновным.

В начале сентября суд продлил срок содержания Фургала под стражей 9 декабря.

Сергей Фургал был депутатом Госдумы трёх созывов, в 2015–2016-м возглавлял в нижней палате парламента комитет по охране здоровья. В 2018 году он был избран губернатором Хабаровского края, победив с помощью протестного голосования губернатора Вячеслава Шпорта.

Утром 9 июля он был задержан в Хабаровске оперативниками ФСБ и отправлен в Москву. Он обвинения отрицает. С 11 июля в Хабаровске проходят акции в его поддержку.