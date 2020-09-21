На референдуме в Италии поддержали сокращение числа депутатов

Более 60 процентов принявших участие в референдуме в Италии поддержали поправки к конституции страны о сокращении числа депутатов и сенаторов. Таковы данные экзитпола, опубликованного в понедельник после закрытия участков. Голосование проходило два дня.

Согласно поправкам, которые ранее одобрил парламент, с 2023 года число депутатов сократится с 630 до 400, а сенаторов с 315 до 200. Инициатором законопроекта стало входящее в правящую коалицию "Движение пяти звёзд".

Голосование проводилось при соблюдении мер по борьбе с распространением коронавируса. Кроме референдума, прошли также выборы в местные органы власти в ряде регионов.

Экзитполы свидетельствуют о росте числа голосующих за правые партии, в том числе популистскую оппозиционную "Лигу" Маттео Сальвини. Однако, как ожидается, в Тоскане правым не удастся одержать победу и прервать длящийся несколько десятилетий контроль левоцентристских сил над местными органами власти. Поддержанные "Лигой" кандидаты побеждают в регионах Венето и Лигурия, а левые силы - в Кампании. В Апулии результаты пока не ясны.