В Брюсселе не достигнут консенсус по санкциям против режима Лукашенко

Министры иностранных дел стран Евросоюза не смогли принять санкции против официальных лиц Беларуси, причастных к жестокому подавлению мирных протестных акций белорусских граждан против фальсификации результатов президентских выборов 9 августа.



В то же время, министры иностранных дел всех государств ЕС уверены в необходимости санкций против Минска, считает "Немецкая волна". Агентства ТАСС и AFP обращают внимание на то, что министры иностранных дел 27 стран-членов Евросоюза не смогли огласовать санкционный список из-за позициии Кипра, который связывает принятие санкций против режима Лукашенко с одновременным принятием санций в отношении Турции - из-за её действий в Средиземном море.



О том, что страны ЕС не смогли договориться о санкциях, первым сообщил в Твиттере глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич. Би-би-си приводит перевод его заявления:



Би-би-си приводит перевод его заявления:

"К сожалению, сегодня мы не достигли решение по санкциям за нарушения прав человека, поскольку одна из стран-членов произвела "захват заложников". Это посылает плохой сигнал белорусам, нашим обществам и всему миру", - написал он, имея в виду несогласие Кипра ввести санкции без дополнительных условий.



Глава МИД Кипра Никос Христодулидис в ответ заявил, что реакция Евросоюза на нарушение прав во всех странах должна быть одинаковой.

Представители Кипра требуют параллельно ввести санкции против Турции, которая ведёт незаконную, как считают в Никосии, разведку нефтегазовых месторождений в его экономической зоне.



Теперь окончательное решение по санкциям, будет принято на саммите Совета Европы с участием лидеров европейских государств, который начнется 24 сентября.