Путин вернул институт политруков и повысил оклады судьям 

Владимир Путин подписал указ об организации военно-политической работы в Национальной гвардии России, которая была создана в 2016 году из внутренних войск МВД.

В тексте документа, который вступает в силу 21 сентября, не уточняется, в чём именно будет заключаться эта работа. Однако на сайте Главного военно-политического управления Министерства обороны, которое было создано по такому же распоряжению Путина в июле, говорится, что управление занимается "военно-политической пропагандой и агитацией", а в его задачи входит "поддержание морально-политического состояния военных" и "формирование идейно убежденной личности военнослужащего".

Институт политруков и соответствующая воинская должность были введены в 1919 году в вооружённых силах Советской России. В разных видах они просуществовали вплоть до распада Советского Союза.

В понедельник Владимир Путин подписал ещё один указ, согласно которому с 1 октября российским судьям на три процента будут повышены оклады. В документе говорится, что это делается "в целях обеспечения социальных гарантий судьям", а также для "полного и независимого осуществления правосудия".