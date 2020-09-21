Бывшего "единоросса", обвиняемого в покушении, выпустили из СИЗО

В Ленинградской области суд не стал продлевать арест бывшему петербургскому депутату от партии "Единая Россия" Илье Русинову, которого обвиняют в покушении на убийство. Содержание под стражей ему заменили на "запрет определённых действий" - в частности, он не сможет посещать массовые мероприятия и выходить из дома по ночам.

Русинова арестовали 23 июня. По версии следствия, за три дня до этого он поругался с семьёй с 14-летним ребёнком, которая, по его мнению, слишком близко подплыла на лодке к его дачному участку. Русинов выстрелил в людей из карабина, в результате чего находившаяся в лодке женщина получила тяжёлое ранение. Издание "МБХ Медиа", не называя имени пострадавшей, сообщает, что она перенесла искусственную кому и переливание крови, а в ближайшее дни ей предстоит шестая операция.

С 2014 по 2019 годы Илья Русинов был депутатом петербургского муниципального образования "Измайловское". На момент ареста он числился исполнительным директором коммерческой компании.