Жителей Иркутска разбудили сильные подземные толчки

Жители Иркутска и Бурятии почувствовали толчки, вызванные землетрясением. Об этом сообщает Сибирь.Реалии со ссылкой на местные СМИ. Землетрясение магнитудой 5,5 зарегистрировал Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр. Оно произошло в 71 километре от Иркутска в районе озера Байкал.

В МЧС по Иркутской области силу землетрясения оценили в 5,9. Эпицентр находился в 15 километрах от посёлка Култук, говорится в сообщении ведомства.

В соцсетях жители написали, что почувствовали два сильных толчка с разницей в 20 минут. Сообщений о пострадавших и разрушениях нет.

Иркутские учёные установили, что город находится в зоне, подверженной землетрясениям магнитудой от 7 до 8.