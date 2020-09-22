В Красноярском крае спецназ задержал Виссариона и его последователей

В Красноярском крае спецназ ФСБ ворвался в поселение "Город Солнца", где живут последователи религиозной организации "Церковь последнего завета". Её основателя Сергея Торопа (Виссариона) его помощника Вадима Редькина и местного жителя Владимира Ведерникова задержали и увезли на вертолёте. Об этом со ссылкой на местных жителей сообщили телеграм-канал "Борус" и портал NGS24.

Трансляцию с места событий в фейсбуке ведёт местный житель Александр Староверов.

"Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах уточняет, что следственные действия "проводят федеральные СКР и ФСБ".

Сотрудники правоохоранительных органов прибыли в деревню рано утром. В операции используются вертолёты и автозаки. Десятки бойцов спецназа в масках и с автоматами проводят обыски.

"К нам едут 50 автозаков, 50 автобусов, скорая, там и медицинские работники. Похоже, они пустые, поэтому непонятно, как там дальше будет. Развития событий могут быть разные", – говорит Александр Староверов.

"К нам едут 50 автозаков, 50 автобусов, скорая, там и медицинские работники. Похоже, они пустые, поэтому непонятно, как там дальше будет. Развития событий могут быть разные", – говорит Александр Староверов.

Ранее сообщалось, что "Городом Солнца" заинтересовались Генеральная прокуратура и ФСБ.

По предварительной информации, задержанным предъявляются обвинения по статьям "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" и "Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан". В общине проводятся обыски на предмет изъятия незарегистрированного оружия, патронов, экстремистской литературы.

Ранее уголовное дело по статье "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов" было возбуждено после нападения адептов "секты Виссариона" на корреспондента "РЕН ТВ" Ивана Литомина.