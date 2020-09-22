"Госдурь": соцсети о судьбе аргентинского кокаина

Интересный поворот в истории о 400 кг кокаина, обнаруженных 2,5 года назад в российском посольстве в Аргентине.

Центр "Досье", изучив материалы дела, утверждает: наркотики могли предназначаться для Госдумы и Совета Федерации (как бы дико это ни звучало).

Роман Попков:

Расследование "аргентинского кокаинового дела" (помните, 12 чемоданов с наркотой нашли в посольстве РФ в Буэнос-Айресе?) длится уже несколько лет.

За это время следствие вообще никак не продвинулось в установлении реальных бенефициаров этого масштабного преступления.

Разумеется, расследовать крупную наркопоставку ценностью в несколько миллионов долларов, в которой замешаны и дипломаты, и сотрудники спецслужб - это не пакетики подкидывать в карманы всяким бедолагам и остолопам в Москве. Это дело серьезное, потому расследовать его не будут.

Вместо нормального расследования нам просто предлагают поверить, что нашелся какой-то новый Остап Бендер, накупивший кокаина на несколько миллионов, рассказывавший дипломатам и СВРовцам, что он очень влиятельный человек, и поэтому нужно помочь с хранением чемоданов с сувенирами на режимном объекте, да еще еще помочь доставкой "сувениров" в Москву через дипломатическую почту. Ну дипломаты и СВРовцы - люди наивные, да? Как тут не помочь - решили они. То есть вот в такую версию нам предлагают поверить следственные органы.

Геннадий Гудков:

В РФ замяли скандал с 400 кг кокаина, найденного в чемоданах с диппочтой в Посольстве РФ в Аргентине. Наркотик уничтожен(якобы), получатель и отправитель не установлены, еще одну партию в 200 кг. даже не искали. Думаю, замешано все руководство МИД и СВР!

Андрей Мальгин:

Российский МИД, судя по всему, один из крупных мировых организаторов наркотрафика.

Игорь Эйдман:

Скромное обаяние чекизма

Чекисты+дипломаты+православные меценаты = наркоторговцы

Антон Орехъ:

Если кокаин из Аргентины действительно везли депутатам и сенаторам, то многое становится на свои места. Ведь не мне одному давно уже кажется, что у нас в парламенте ребята работают как под кайфом? И как без ускорителей можно принимать по двести законов в день?

Никита Алексеев:

Появилось сообщение, что 400 кило высококачественного кокаина, изъятые пару лет назад в посольстве РФ в Буэнос-Айресе, предназначались для обеих палат парламента РФ.

Вообще-то в том, что политики (и другие представители "креативного класса") везде от Патагонии до Анадыря склонны к мощным психостимуляторам, не новость. Иначе как бы они могли, ничто же сумнящеся, принимать судьбоносные решения?

Для этого необходим ангельский порошок, который доктор Фрейд посылал своей невесте (какие времена были!) по почте, чтобы у нее щечки были еще розовее. А теперь поди пошли по почте angel dust из Юж. Америки в Россию. Особенно полтонны.

Вот и приходится крутиться.

Но всё равно, полтонны кокаина что-то многовато, даже учитывая количество законодателей в РФ и принимая во внимание, что им с другими ведомствами и начальствующими лицами надо делиться.

Все равно получится похоже на кадр из "Крестного отца", где на письменном столе -- кокаиновые глетчеры.

Или они собираются править и принимать законы вечно и, принимая во внимание всякие санкции и прочие обстоятельства, запасаются заранее?

Дмитрий Гудков:

И вот так посмотришь, почитаешь – и задашься вопросом. Например, школа. Или поликлиника. Или автобусный парк. Я не знаю – хлебобулочный комбинат. Ведь работают же как-то там люди без наркотиков, без проводок левых денег по черным кассам. Получается, что в России есть две России. Одна живёт плюс-минус по закону (минус спишем на то, что многие законы несут на себе следы действия веществ), работает, производит.

А вторая – главная, начальствующая, выравнивает дорожки стодолларовыми купюрами.

В этом, видимо, и был смысл суверенной демократии.

Сергей Шнуров:

Собирался тут в политику я вроде.

Есть резон быть думским депутатом,

Нет, не печься чтобы о народе.

Кокс у них там мощный, просто атом.

Анашу курить - не хватит легких.

Не шмалить же им, как всем, мазут.

Самолётом, блин, из стран далеких

В Думу чистый кокаин везут.