Верховный суд Карелии рассмотрит жалобу на приговор Юрию Дмитриеву

Верховный суд Карелии сегодня рассмотрит кассационную жалобу на приговор для главы карельского отделения общества "Мемориал" Юрия Дмитриева. В июле историка, занимавшегося исследованием захоронений жертв политических репрессий, признали виновным в сексуальном насилии над приемной дочерью и приговорили к трем с половиной годам лишения свободы. Он отрицает обвинения.

Ранее адвокат историка Виктор Ануфриев ходатайствовал о переносе заседания на 28 сентября, так как он болен и находится на карантине. Однако Верховный суд Карелии назначил Дмитриеву нового адвоката и отложил рассмотрение только на пять дней, за которые адвокат по назначению должен ознакомиться с делом, которое насчитывает 20 томов.Об этом сообщает "Международный Мемориал".

Сам Юрий Дмитриев принимает участие в заседании по видеосвязи из СИЗО. ‌‌Ходатайство‌ ‌о‌ ‌доставке‌ ‌в‌ ‌здание‌ ‌суда‌ ‌для‌ ‌очного‌ ‌участия‌ ‌в‌ ‌заседании‌ ‌было‌ ‌отклонено.‌

22 июля суд в Петрозаводске приговорил Юрия Дмитриева к 3,5 годам колонии строгого режима. Его обвиняли в сексуальном насилии по отношении к приемной дочери, развратных действиях, изготовлении порнографии и незаконном хранении оружия. Виновным историка признали только по первому обвинению, по остальным - оправдали. Позже это решение обжаловали все стороны процесса.

Юрий Дмитриев около 30 лет расследует факты о массовых репрессиях в Карелии в годы советской власти.

О невиновности и возможном политическом характере преследования говорят его коллеги из "Мемориала". Он автор двух книг "Место расстрела - Сандармох" и "Место памяти Сандармох". Последнюю книгу он написал в изоляторе.

Уголовное дело в отношении Дмитриева возбудили в 2016 году, его обвиняли в изготовлении порнографии с участием дочери. Защита утверждала, что историк делал снимки девочки, чтобы отслеживать состояние её здоровья. Суд Дмитриева оправдал. В 2018 году на него завели новое дело.