Суд смягчил приговор осуждённому по "московскому делу" Кириллу Жукову

Второй кассационный суд общей юрисдикции смягчил приговор осуждённому по "московскому делу" Кириллу Жукову. Он будет отбывать наказание в колонии-поселении, ему также уменьшили срок с трёх до двух с половиной лет. Об этом сообщил в телеграм-канале глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков со ссылкой на адвоката Светлану Байтурину.

В августе суд отказался отпустить Жукова по УДО. В кассационной жалобе адвокат просила отменить приговор и прекратить производство по делу.

Бывшего машиниста московского метро Кирилла Жукова задержали в 2019 году в рамках "московского дела" после акции 27 июля в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму.

По версии обвинения, на акции Жуков попытался поднять забрало шлема росгвардейца. Сотрудник ведомства утверждал, что своими действиями обвиняемый причинил ему боль. Лямки шлема якобы впились ему в подбородок. Защита настаивала на том, что Жуков не наносил удара по забралу шлема, а только коснулся его пальцами и не мог причинить боль сотруднику Росгвардии.

В сентябре прошлого года Жукова приговорили к трем годам колонии по обвинению в насилии в отношении представителя власти, он вину не признал. В марте этого года Жуков обратился в ЕСПЧ с жалобой на чрезмерное усердие правосудия и нарушение права на свободу собраний.