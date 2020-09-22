Умер переводчик “Улисса” Сергей Хоружий

Российский физик, философ и богослов Сергей Хоружий умер на 78 году жизнь, сообщает группа поклонников его творчества. Широкой публике он мог быть известен как исследователь православного аскетизма и переводчик книг Джеймса Джойса.

Хоружий — сын Героя Советского Союза партизанки и революционерки Веры Хоружей, погибшей в 1942 году в Витебске. Воспитывался родственниками матери. В 1964 году окончил физфак МГУ, его кафедру возглавлял академик Николай Боголюбов. В 1967 году окончил аспирантуру Математического института им. Стеклова, где учился под руководством физика и автора работ по истории литературы и философии Михаила Поливанова.

Занимался теоретической физикой, доктор физико-математических наук. Параллельно — исследованиями философии, трудов христианских авторов и литературоведением. Закончил начатый Виктором Хинксом перевод одного из главных произведений модернисткой литературы XX века — “Улисса” Джойса. Переводил другие его работы, автор комментариев к его текстам.

Был редактором изданий российских богословов Павла Флоренского, Сергея Булгакова, Льва Карсавина. Был членом Синодальной библейско-богословской комиссии Русской православной церкви.

Сергей Хоружий был гостем эфиров Радио Свобода.