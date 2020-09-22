Путин встретится с Советом Федерации. Он может впервые назначить сенаторов

Президент России Владимир Путин в среду 23 сентября примет в Кремле полный состав Совета Федерации - верхней палаты российского парламента. В этот день открывается осенняя сессия Совета Федерации - первая после вступления в силу поправок к Конституции. Ранее мероприятия в таком формате не проводились - Путин или встречался с руководством палаты, или обращался с посланиями одновременно к Совету Федерации и Госдуме.

Формат необычен ещё и тем, что с начала эпидемии коронавируса в марте Путин серьёзно ограничил своё участие в публичных мероприятиях.

Сообщения о встрече появились ещё на прошлой неделе, их подтвердил глава регламентного комитета СФ Вячеслав Тимченко.

Повестка дня встречи официально не объявлено. По данным источников "Медузы" в Кремле и правительстве, Путин может впервые воспользоваться правом, которое даёт ему Конституция, и назначить членов Совета Федерации - теперь они официально называются сенаторами - по президентской квоте.

Путин получил право назначать сенаторов ещё в 2014 году, однако ни разу им не воспользовался. Согласно принятым недавно поправкам, Путин может назначать до 30 сенаторов, из них 7 - пожизненно (сейчас в Совет Федерации входят по два представителя от каждого региона, с учётом представителей аннексированных Крыма и Севастополя их 170, то есть Путин может назначить более 15 процентов состава палаты). По желанию, пожизненными сенаторами могут стать также бывшие президенты (сейчас такое право есть у Дмитрия Медведева). Источники "Медузы" не исключают, что пожизненным сенатором назначат Валентину Терешкову - ныне депутата Госдумы. Именно она предложила в марте поправку об "обнулении" президентских сроков Путина.

В ряде телеграм-каналов появились сообщения также о том, что пожизненным сенатором может стать глава МИД России Сергей Лавров, которому в этом году исполнилось 70 лет. "Медуза" о нём не упоминает.