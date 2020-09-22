"Открытые медиа" рассказали о бизнесе жены генерала ФСБ Петухова

Жене главы Следственного управления ФСБ генерал-лейтенанта Василия Петухова принадлежит доля в одном из самых известных российских туроператоров. Елена Петухова — совладелица нескольких фирм группы компаний "Библио-Глобус" с общей выручкой за 2019 год более 4 млрд рублей. Это утверждается в опубликованном во вторник расследовании "Открытых медиа".

Петухов временно исполняет обязанности главы Следственного управления ФСБ с лета 2020 года. Утверждается, что он, в частности, является куратором дела бывшего журналиста "Коммерсанта" и "Ведомостей" Ивана Сафронова, которого обвиняют в госизмене (причём суть обвинения не раскрывается). Петухов, в частности, подписывал письмо в минюст, в котором требовал привлечь защиту Сафронова к ответственности за отказ дать подписку о неразглашении тайны следствия.

В публикации "Открытых медиа" рассказывается биография Петухова, который был протеже генерала Николая Олешко, при котором ФСБ начало активно заниматься делами о шпионаже. Собеседники издания утверждают, что Петухов сам уже не занимается уголовными делами, "только подписывает постановления, например, в отношении крымских татар, заподозренных в экстремистской деятельности". Но дела о шпионаже и госизмене Петухов всё ещё курирует лично, утверждает источник.

Елена Петухова, как утверждается, в апреле 2015 года стала совладелицей фирмы "БГ Консультант", которая входила в группу компаний "Библио-глобус". Затем активы этой фирмы перешли на новое юрлицо — "БГ Инновации", соосновательницей которого также стаал Петухова. Этой фирме в свою очередь принадлежат доли в туристических агентствах в аннексированном Крыму и в Сочи. "Открытые медиа" также обнаружили в Москве 5 квартир, принадлежавших или принадлежащих сейчас семье генерала.