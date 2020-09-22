"Обшарпанная методичка". Был ли Джин Шарп "кукловодом" протестов?

Западные "кукловоды", считает Александр Лукашенко, построили тактику белорусских протестов по "классическому учебнику цветных революций", который якобы написал американский политолог Джин Шарп. Во время российских "белоленточных" протестов 2011 года тогдашний заместитель главы администрации президента России Владислав Сурков также заявлял, что активисты "действуют буквально по книжкам Шарпа" и не отклоняются от его инструкций. Его книгу прозвали "обшарпанной методичкой".

Власти многих стран, от Ирана до Венесуэлы, обвиняли Шарпа и созданный им Институт Альберта Эйнштейна в работе на ЦРУ: и в управлении народными волнениями, и в прямом участии в попытках незаконно свергнуть те или иные режимы. Сам Шарп в интервью неоднократно говорил, что его влияние на политические процессы в мире преувеличено.

Телеканал Настоящее Время рассказывает, кто такой Джин Шарп, которого на постсоветском пространстве часто называют идеологом "цветных революций", и о том, есть ли под такими представлениями реальная почва.

"От диктатуры к демократии"

К идее ненасильственной борьбы Джин Шарп пришел в молодости – получив социологическое образование в 1951 году, спустя два года он попал в тюрьму за отказ участвовать в Корейской войне. Из двух лет, к которым его приговорил суд, Шарп отсидел девять месяцев. В тюрьме он завязал переписку с Альбертом Эйнштейном, который позже написал предисловие к первой книге Шарпа – она называлась "Моральное оружие в руках Ганди" и вышла в 1960 году. Впоследствии Шарп назовет в честь ученого свою НКО – Институт Альберта Эйнштейна был основан в 1983 году и занимается популяризацией идей ненасильственного сопротивления.

Суть этих идей сводится к тезису, что вся власть исходит от людей. Если народ откажется подчиняться режиму, то режим падет. "Диктаторы никогда не сильны настолько, насколько они сами утверждают, – говорил Шарп. – Люди никогда не слабы настолько, насколько им кажется". Шарп отмечал, что иногда обойтись без насилия невозможно, но его стоит избегать. По его мнению, насилие ведет к еще большему насилию, а в этом плане у режима есть преимущество над народом.

Самая известная работа Джина Шарпа – книга "От диктатуры к демократии", написанная в 1993 году. Она содержит, в частности, написанные и опубликованные Шарпом в 1973 году 198 примеров ненасильственных действий. В книге Шарп пишет, что народ должен найти слабые точки режима, который он хочет повалить, – у каждого режима они будут разными. А значит, и методы ненасильственного сопротивления нужно применять в соответствии с этими слабостями.

Среди методов, которые предлагал Шарп в книге, – запуск петиций и распространение самиздата, использование символических цветов и слоганов, имитация похорон и песнопения, бойкоты и отказ платить налоги, отказ участвовать в выборах и создание альтернативных рынков.

"От диктатуры к демократии" была изначально написана для активистов Мьянмы. В стране тогда была у власти военная диктатура. Шарп плохо знал ситуацию в этой стране, поэтому написал книгу в общих терминах, а не специально под ситуацию в Мьянме.

Это стало решающим для будущего работы: она могла быть переведена на любой язык, а методики работали в любом обществе, независимо от культуры или религии. Сам Шарп больше не имел никакого влияния на судьбу своей книги и позже говорил, что не знает, как она попала из Мьянмы за границу. Сегодня книга переведена на несколько десятков языков.

Революции Джина Шарпа

"Оранжевая революция" в Украине в 2004 году сделала Шарпа знаменитостью на постсоветском пространстве. Говорилось, что революцию проводят по его "методичке": использование флагов и символических цветов – метод №18 из книги Шарпа. Сам политолог рассказывал, что поддерживал контакт с украинской оппозиционной молодежной организацией "Пора!". В то время организация называла книгу Шарпа "своей Библией".

"Они где-то нашли копию "От диктатуры к демократии". Как, я не знаю, – говорил Шарп в интервью BBC в 2012 году. – Эту работу перевели, но их организация была настолько бедна, что не было денег опубликовать перевод. Они прислали нам имейл: помогите немного деньгами. Мы послали им, кажется, 6000 долларов. А потом узнали, что они напечатали эту работу каким-то невероятным тиражом. Это был единственный случай прямого контакта и нашего участия в событиях "оранжевой революции”, – говорил Шарп. В организации тогда заявили, что напечатали 12 тысяч экземпляров книги.

Гораздо активнее политолог, по его собственным словам, участвовал в событиях в странах Балтии в ходе их борьбы за независимость от СССР на рубеже 1980-1990-х годов. Представители Института Эйнштейна дважды приезжали в страны Балтии для консультаций. Идеи Шарпа нашли отражение, например, в организации протестов в Литве: Верховный Совет республики в феврале 1990 года принял постановление, в котором граждан призывали в случае введения "режима активной оккупации" придерживаться принципов неповиновения, ненасильственного сопротивления и отказа от политического и социального сотрудничества как основных средств борьбы за независимость. При этом нельзя утверждать, что постановление было результатом или прямым следствием балтийских "гастролей" Института Альберта Эйнштейна.

Говоря о влиянии Шарпа, часто упоминают и о протестах в 2000 году в Сербии, которые привели к отставке президента Слободана Милошевича. Тогда некоторые участники сербской политической организации "Отпор!", участвовавшие в протестах, перевели книги Шарпа на сербский язык и заявляли, что основывают свою деятельность на методах политолога. Позже в Сербии был основан Центр прикладного ненасилия, который среди прочих идей популяризирует и методы ненасильственного сопротивления Шарпа. Центр помогает активистам из десятков стран во всем мире.

"Дьявол за добрыми делами"

Сам Джин Шарп считал свое влияние на политические движения в разных странах преувеличенным и отказывался считать свои методы "экспортным продуктом США". Ученый утверждал, что идеи ненасильственного сопротивления характерны для самых разных стран, в том числе для России.

"Если русские отказываются от своей истории и говорят, что [ненасильственная борьба] является американским методом – это очень плохо, – говорил он в интервью. – Великая история ненасильственного сопротивления в России – против царизма и сталинизма – очень впечатляет. Я очень многому научился у русских".

В Институте Эйнштейна заявляют, что не имеют отношения к переводу на русский книги Шарпа "От диктатуры к демократии", однако участвовали в редактуре уже переведенного текста. В 2012 году организации было известно о четырех переводах книги на русский язык.

Шарп также отрицал любые связи с властями США и спецслужбами своей страны. "Значит, я – инструмент американского правительства, и при этом они посадили меня в тюрьму на девять месяцев за гражданское неповиновение армейскому призыву? – говорил Шарп в интервью BBC. – США – никоим образом не ангел. Но есть некоторые люди, которые видят дьявола даже за добрыми делами".

О размахе деятельности Института Эйнштейна судить трудно, но известно, что в последние годы, кроме Шарпа, в нем работала только одна сотрудница. Офис организации в Бостоне располагался на нижнем этаже дома, где жил сам Шарп, – у института в последние годы были проблемы с финансированием, и они не могли позволить себе отдельное помещение. Помимо работы в институте, Шарп был профессором политологии в массачусетском университете Дартмут.

Политолога не раз называли потенциальным лауреатом Нобелевской премии мира – неофициально сообщалось о его номинировании на нее в 2009, 2012, 2013 и 2015 годах.

Джин Шарп умер в 2018 году в возрасте 90 лет.