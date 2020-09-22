В КНР бизнесмен, критиковавший власти, приговорён к 18 годам тюрьмы

В Китае к 18 годам заключения по обвинению в коррупции приговорён крупный бизнесмен в сфере недвижимости Жэнь Чжицян, известный критикой в адрес правительства председателя КНР Си Цзиньпина.

Жэнь, в прошлом топ-менеджер государственной строительной компании "Хуаюань", также оштрафован на четыре с лишним миллионов юаней – примерно на более чем 600 тысяч долларов, отмечает "Би-би-си". Суд в Пекине признал его виновным по делам о коррупции, взятках, хищении государственных средств и злоупотреблении властью сотрудниками госпредприятия. На слушаниях утверждалось, что подсудимый сознался в содеянном и согласился с приговором.

69-летний Жэнь Чжицян, ранее состоявший в рядах Коммунистической партии Китая, был близко знаком с её элитой. В круг его знакомств входил, в частности, заместитель Си Цзиньпина – Ван Цишань, который считается вторым по влиянию человеком в государстве. Жэнь был исключён из партии в июле, когда ему вменили в вину сговор с его собственными детьми "с целью безудержного обогащения". Ранее предприниматель исчез из поля зрения общественности после того, как он опубликовал статью с критикой решений правительства в борьбе с коронавирусом. Хотя в этой публикации не упоминалось имя председателя КНР Си, Жэнь написал о властолюбивом "клоуне", который решил "поиграть в императора".

До этого Жэнь Чжицян не раз критиковал правящую партию в социальных сетях.