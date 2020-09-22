Сноуден уступил властям США гонорары за свою книгу - более $5 млн

Эдвард Сноуден - бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США, в 2013 году получивший убежище в России после того, как он предал огласке сведения о программе массовой слежки спецслужб за гражданами - согласился уступить властям США более 5 миллионов долларов, которые он заработал от продаж своей книги и связанной с ней публичных выступлений. Об этом сообщает CNN со ссылкой на судебные документы.
Автобиографическая книга Сноудена была опубликована в прошлом году без разрешения властей США, необходимого по условиях контракта, который Сноуден подписывал с АНБ и ЦРУ. Министерство юстиции США обратилось в суд с требованием взыскать со Сноудена заработанные им в связи с выходом книги средства. Суд, как сообщается, согласился с доводами министерства и сейчас рассматривает вопрос о том, какую сумму должен выплатить Сноуден. Сообщается, что он согласился выплатить более 4,2 миллионов долларов, полученных от продаж книги, а также около 1 миллиона, заработанных за публичные выступления. Администрация США согласилась с этим предложением, окончательное решение примет суд. При этом адвокат Сноудена подчеркнул, что его клиент скорее всего подаст апелляцию на решение суда о том, что он вообще должен что-то платить правительству США, и до её рассмотрения никаких выплат не будет.
Сноудену в США предъявлены обвинения в шпионаже, по которым ему грозит до 30 лет лишения свободы. При этом недавно апелляционный суд девятого округа США в Калифорнии признал незаконной программу слежки за телефонными звонками и перепиской в интернете миллионов американцев, разработанную в Агентстве национальной безопасности. В решении суда сказано, что сбор данных о телефонных разговорах без санкции судов нарушает Акт о негласном наблюдении в целях внешней разведки и может быть неконституционным.
Общественное мнение в США по вопросу о Сноудене разделилось: многие активисты и общественные деятели, признавая, что он нарушил закон, указывают на то, что он поднял важную проблему неоправданного вмешательства спецслужб в частную жизнь. Бывший президент Барак Обама отказался помиловать Сноудена, заявив, что, возможно, сделал бы это, если бы тот предстал перед американским судом. Президент Дональд Трамп характеризовал Сноудена как "предателя".
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