Госдума запретила в первом чтении призывы к отчуждению территории

Госдума приняла в первом чтении пакет законопроектов, вводящих уголовную и административную ответственность за призывы к отчуждению территории России. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента. За действия, направленные на нарушение территориальной целостности страны, предусмотрено наказание до 10 лет колонии.

Законопроекты вносят изменения в Административный и Уголовный кодексы. За публичные призывы к отчуждению территории предусмотрен штраф от 30 тысяч рублей, во второй раз наказание становится уголовным и предусматривает штраф от 200 тысяч рублей.

Запрет на призывы к отчуждению территорий установлен новой редакцией Конституции России. Инициативу закрепить в Конституции запрет высказал на заседании созданной президентом Владимиром Путиным рабочей группы актёр Владимир Машков.

Какие территории может запретить обсуждать закон. Часть границ России не признаны или не полностью признаны мировым сообществом. Москва считает частью своей территории аннексированный у Украны Крым (с Севастополем), а также южные Курильские острова, на которые претендует Япония. Российский парламент не ратифицировал советское соглашение с США о границе в Беринговом проливе. Не до конца демаркирована граница с Эстонией и с Украиной в Керченском проливе. Кроме того, крупный регион Российской Федерации — Туву — считает частью своей территории частично признанное государство Тайвань (официально называющее себя Китайской Республикой).