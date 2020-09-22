В Тверской области разбился истребитель Су-30

Российский истребитель Су-30 военно-космических сил России потерпел крушение при выполнении планового полёта в Тверской области, сообщает “Интерфакс” со ссылкой на штаб Западного военного округа.

Оба лётчика успели катапультироваться и доставлены на аэродром базирования. Самолёт упал в лесу, разрушений нет, утверждает министерство обороны. Для установления причин и обстоятельств происшествия к месту крушения направлена комиссия.

Су-30 — российский истребитель, совершивший первый полёт в 1992 году. Он состоит на вооружении 13 стран, в том числе — Китая, Индии, Алжира, Вьетнама и Венесуэлы.