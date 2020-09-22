Трамп на генассамблее ООН заявил об ответственности Китая за COVID-19

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп выступил во вторник на юбилейной, 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Как и другие лидеры государств, он выступил дистанционно – из-за пандемии коронавируса.​ Выступление было записано заранее, в зале заседаний генассамблеи находились только генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, председатель 75-й сессии Волкан Бозкыр и постоянные представители государств при международной организации, которые представляют выступления своих лидеров.

Значительную часть своего выступления Трамп посвятил эпидемии коронавирусной инфекции. По своему обыкновению, президент США назвал коронавирус "китайским вирусом". Он выступил с обвинениями в адрес Китая в сокрытии информации о вспышке новой коронавирусной инфекции в конце прошлого года от международного сообщества. По словам Трампа, Китай необходимо привлечь к ответственности из-за того, что он не принял достаточных мер по локализации эпидемии.

Перед своим выступлением Трамп сказал журналистам, что его речь будет содержать "мощный сигнал" для Китая. Как отмечает "Голос Америки", администрация Трампа критикует Коммунистическую партию Китая за ее реакцию на COVID-19, вмешательство в иностранные выборы, шпионаж в США и насаждение влияния по всему миру.

Значительную часть своего выступления Трамп посвятил также недавно заключённым соглашениям о нормализации отношений между Израилем, Объединёнными Арабскими Эмиратами и Бахрейном. Президент отметил посредническую роль США, заявив, что мирный процесс на Ближнем Востоке будет продолжен. Президент США также заявил об успехах страны в борьбе с эпидемией, в экономике и в укреплении военной мощи. "Америка для нас на первом месте, так же как и для ваших стран ваши страны должны быть на первом месте" - сказал президент США.

Дональд Трамп, известный скептическим отношением к глобальным институтам и договорам, ранее отказался от участия в соглашении по климату, по иранской ядерной программе, объявил о выходе США из Совета ООН по правам человека и Всемирной организации здравоохранения.

Ранее генеральный секретарь ООН, открывая сессию, заявил о необходимости избежать новой Холодной войны - на сей раз между США и Китаем.

Сегодня же ожидается трансляция выступления российского президента Владимира Путина. Оно было записано в пятницу, отмечает "Интерфакс".

Антониу Гутерриш, выступая накануне на торжественном заседании в Нью-Йорке, призвал мировое сообщество к восстановлению многостороннего сотрудничества и дипломатии, подчеркнув, что новый коронавирус "продемонстрировал уязвимость мира" и необходимость решать проблемы общими силами.

"Сегодня перед нами много совместных вызовов и дефицит совместных решений", - подчеркнул генеральный секретарь ООН. Среди прочего, он перечисли климатическую угрозу, снижение биоразнообразия, увеличение уровня бедности, нарастание геополитической напряженности, нетерпимость и ненависть, сохраняющиеся риски применения ядерного оружия.