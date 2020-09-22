Полицейского, пожаловавшегося Путину, осудили за разглашение гостайны 

В Хакасии бывшего начальника отдела наркоконтроля республиканского МВД приговорили к восьми годам колонии за разглашение гостайны и получение взятки.

По версии следствия, в декабре 2018 года подполковник полиции Юрий Зайцев вступил в переписку с "неустановленным лицом", являющимся оператором интернет-магазина по сбыту наркотиков, с которым договорился за взятку задержать человека, похитившего у оператора часть товара. Согласно материалам уголовного дела, во время этой переписки полицейский сообщил "неустановленному лицу" секретные сведения о планируемых сотрудниками МВД оперативно-розыскных мероприятиях.

После того, как на Зайцева завели уголовное дело, он записал видеообращение к президенту России Владимиру Путину, в котором заявил, что истинная причина уголовного преследования - раскрытие им сети интернет-магазинов, через которые продавали наркотиков. По словам Зайцева, прибыль от торговли получали начальник управления наркоконтроля МВД по Хакасии Евгений Лысых, его подчинённые, а также несколько сотрудников ФСБ.

В связи с публикации обращения, Зайцеву изменили меру пресечения с домашнего ареста на содержание в СИЗО. В МВД по Хакасии заявили, что информация о "крышевании" высокими полицейскими чинами торговли наркотиками не соответствует действительности и является попыткой повлиять на ход следствия по делу самого Зайцева. Однако как сообщает издание "Тайга.Инфо", версию подполковника о "крышевании" наркоторговли сотрудниками МВД и ФСБ частично подтвердил бывший наркозависимый в интервью местным СМИ.