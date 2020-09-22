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В Барнауле суд выписал штраф за маску с надписью "Путина в отставку" 

В Барнауле суд выписал штраф в 10 тысяч рублей за ношение маски с надписью "Путина в отставку".

Местную жительницу Марию Пономаренко, которую задержали с такой маской на лице, признали виновной в нарушении правил проведения публичного мероприятия.

В протоколе, составленном полицией, утверждается, что Пономаренко "организовала, приняла участие и провела публичное мероприятие в форме одиночного пикетирования со средствами наглядной агитации". В свою очередь в решении суда сказано, что штраф не нарушает "право Пономаренко на свободу выражения своего мнения".

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