В российских больницах занято свыше 80% коек для больных коронавирусом

В российских больницах занято свыше 80% коек для зараженных коронаиврусом, сообщают "Известия" со ссылкой на Министерство здравоохранения. В ведомстве объясняют это новым ростом заболеваемости. На данный момент для пациентов с COVID-19 выделено свыше 126 тысяч больничных коек.

В конце прошлой недели количество новых случаев COVID-19, зарегистрированных в России, впервые с июля месяца превысило отметку в шесть тысяч. За минувшие сутки были выявлены 6 тысяч 215 новых случаев. В Москве по этому показателю обновлён максимум с июня - заболели 980 человек.

Всего в России зарегистрированы 1 миллион 115 тысяч 810 случаев заболевания, умерли, по официальным данным, 19 тысяч 649 человек.

Во вторник Всемирная организация здравоохранения предупредила, что хотя летальных исходов фиксируется меньше, но распространение COVID-19 в мире вновь резко активизируется. Согласно данным ВОЗ, за прошлую неделю заболели почти 2 миллиона человек - это самое большое количестве случаев заражения за неделю с начала эпидемии.

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В Москве за сутки коронавирус выявили у 980 человек

В целом по России суточный прирост составил 6 215 случаев COVID-19

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 6 215 случаев в 83 регионах. В Москве обновлен максимум с июня - зарегистрированы 980 заболевших, следует из данных оперативного штаба, обнародованных во вторник.

В конце прошлой недели впервые с июля количество случаев COVID-19 превысило отметку в шесть тысяч. До этого, начиная с 4 сентября, количество выявляемых случаев колебалось в значениях от 5 до 5,5 тыс. заболевших коронавирусом.

В России нарастающим итогом зарегистрировано 1 115 810 случаев (+0,6%) коронавирусной инфекции, за весь период по России умерли 19 649 человек (за сутки - 160 летальных исходов). Количество выписанных составило 917 949 человек, в том числе 5 976 выписанных за последние сутки.

Заболеваемость в регионах

В Москве за минувшие сутки прирост случаев COVID-19 превысил уровень, озвученный накануне: в понедельник утром сообщалось о 915 новых случаях заражения, что стало максимальным значением с 22 июня. За сутки умерли 15 человек, 1 191 пациент выписан.

Еще 211 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Санкт-Петербурге, 181 - в Ростовской области, 172 - в Московской области, 157 - в Нижегородской области, 149 - в Воронежской области, 145 - в Ставропольском крае, 125 случаев - в Ульяновской области, 124 - в Кемеровской области 121 - в Свердловской области, 118 - в Ханты-Мансийском автономном округе, 112 - в Самарской области, 105 - в Саратовской области, 102 случая - в Красноярском крае и 100 - в Оренбургской области. В других регионах России суточный прирост за минувшие сутки составил менее ста случаев.