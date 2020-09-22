Le Monde: Путин и Макрон о Навальном - "диалог глухих"

Ежедневная парижская газета Le Monde опубликовала во вторник 22 сентября статью, в которой рассказывает о телефонном разговоре, состоявшемся 14 сентября между президентами Франции и России Эммануэлем Макроном и Владимиром Путиным.

Этот разговор подтвердил невозможность для обоих политиков разговаривать на взаимно понятном языке - находить общие слова для описания реальности, связанной с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального.

Как пишет автор статьи, по имеющейся у него информации, между двумя президентами состоялся "диалог глухих", частично отражённый лишь в двух официальных коммюнике, выпущенных Кремлём и Елисейским дворцом.

В публикации говорится, что, несмотря на трудности в установлении последовательности событий и ответственности лиц, Париж и Берлин координируют свои действия по выработке индивидуальных санкций против конкретных российских граждан - на случай, если Москва не решится провести объективное расследование. Речь идёт о факте "пересечения красной черты", каковым является применение химического оружия на территории Европейского континента, подчёркивается в статье.