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Le Monde: Путин и Макрон о Навальном - "диалог глухих"

Владимир Путин и Эммануэль Макрон в Иерасулиме, январь 2020

Ежедневная парижская газета Le Monde опубликовала во вторник 22 сентября статью, в которой рассказывает о телефонном разговоре, состоявшемся 14 сентября между президентами Франции и России Эммануэлем Макроном и Владимиром Путиным.

Этот разговор подтвердил невозможность для обоих политиков разговаривать на взаимно понятном языке - находить общие слова для описания реальности, связанной с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального.

Как пишет автор статьи, по имеющейся у него информации, между двумя президентами состоялся "диалог глухих", частично отражённый лишь в двух официальных коммюнике, выпущенных Кремлём и Елисейским дворцом.

В публикации говорится, что, несмотря на трудности в установлении последовательности событий и ответственности лиц, Париж и Берлин координируют свои действия по выработке индивидуальных санкций против конкретных российских граждан - на случай, если Москва не решится провести объективное расследование. Речь идёт о факте "пересечения красной черты", каковым является применение химического оружия на территории Европейского континента, подчёркивается в статье.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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