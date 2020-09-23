В Новосибирске суд арестовал Виссариона и двух его последователей

Новосибирский суд арестовал на два месяца – до 22 ноября основателя религиозной организации "Церковь последнего завета" Сергея Торопа , называющего себя Виссарионом, и двух его последователей – Владимира Ведерникова и Вадима Редькина. Об этом сообщил ТАСС.

Всем троим инкриминируется "создание религиозного объединения, деятельность которого сопровождалась насилием над людьми и причинением тяжкого вреда здоровью". Их подозревают в том, что они присваивали денежные средства членов общины и "применяли к ним психологическое насилие".

Накануне суд в Новосибирске заседал полтора часа, но решение не принял и перенёс заседание на утро среды, сообщил корреспондент Сибирь. Реалии.

"Я не только полностью не согласен с пунктами обвинения, я полностью отрицаю детали, которые там упоминаются. Это что-то невероятное. Я удивлен, что можно было такое придумать, это надо какую-то заинтересованность иметь специальную, – заявил Сергей Тороп перед началом судебного заседания 22 сентября. Он поставил под сомнение слова пострадавших, добавив, что некоторых из них никогда не видел.

Бывший рок-музыкант, некогда участник группы "Интеграл" Вадим Редькин заявил журналистам, что не признает себя виновным. "За два года следствия в общине Виссариона я не подвергался никаким следственным мероприятиям: ни как свидетель, ни как обвиняемый", – цитирует его слова агентство.