Росгвардия разогнала участников схода в Дагестане. Есть раненые

Сотрудники Росгвардии разогнали стихийный сход в селе Красноармейское в пригороде Махачкалы. Задержаны 20 человек, двое ранены, многие участники схода получили травмы. Об этом сообщает газета "Черновик".

Местные жители протестовали против начала строительства на землях, которые они считают своими. Всего на сходе собрались около 300 человек.

Участок, где велись строительные работы, огородили сотрудники Росгвардии. В них полетели камни, после чего, как заявили очевидцы, омоновцы начали стрелять в воздух из травматического оружия. Росгвардейцы разгоняли участников схода слезоточивым газом, дубинками, использовали электрошокеры.

Затем сотрудники правоохранительных органов провели массовые задержания, в том числе в домах жителей.

Жители Красноармейского больше десяти лет пытаются отстоять земельные участки, расположенные на границе с соседним поселком Семендер. Конфликтная ситуация в селе сложилась из-за земель, которые, по словам местных жителей, власти обещали отдать переселенцам из Чечни. В 1944 году жители дагестанского села Верхние Убеки были выселены в Чечню, а в 1957 году им разрешили вернуться обратно. Чиновники утверждают, что статус земель не определён, поскольку архивные документы утеряны.

В начале 2000-х годов земли между селами отдали на 49 лет в аренду садоводческому товариществу . Согласно кадастровому плану, территорию можно использовать только для садоводства, а не для строительства домов.

Жители Красноармейского устраивают протестные акции, требуя разрешить им строить дома на этих землях.