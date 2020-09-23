Страховщики отказались работать с судами для "Северного потока – 2"

Международная группа клубов взаимного страхования судовладельцев отказалась страховать суда, участвующие в строительстве проекта газопровода "Северный поток – 2".

"Члены [каждого из клубов] должны помнить, что не должно быть никакого страхового покрытия для судов, вовлеченных в незаконную деятельность и/или деятельность, которая ставит клуб под угрозу нарушения санкций", говорится в опубликованном СМИ распоряжении группы.

Авторы документа связывают свою позицию с "прямой угрозой санкций для страховщиков", которую несут законы США "О противодействии противникам Америки посредством санкций" и "О защите энергетической безопасности Европы".

Во избежание санкций страховщиков призвали "оценивать и минимизировать риски заключения контрактов по "Северному потоку – 2" .

В июне 2020 года сенаторы США внесли в Конгресс новый законопроект, который предлагает ввести санкции против компаний, предоставляющих услуги страхования или перестрахования судам, работающим на "Северном потоке-2".



Соединённые Штаты выступают против проекта трубопровода из России в Германию - заявляя, что он угрожает энергетической безопасности Европы, делая её зависимой от России.

Накануне госсекретарь США Майк Помпео в интервью германскому изданию Bild заявил, что США работают над созданием коалиции против газопровода "Северный поток ‒ 2". Помпео выразил надежду на то, что правительство Германии присоединится к оценкам Вашингтона, в том числе из-за отравления российского оппозиционера Алексея Навального. После произошедшего с Навальным дискуссии о возможном введении санкций в отношении "Северного потока-2" возобновились и в ФРГ.