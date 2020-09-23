Число умерших от коронавируса в США превысило 200 тысяч

В США число умерших от коронавируса превысило 200 тысяч. Число жертв оказалось существенно выше первых оценок масштабов пандемии, почти в два раза превысив военные потери США в Корее, Вьетнаме, Персидском заливе, Афганистане и Ираке после Второй мировой войны, пишет "Голос Америки".

Американские эксперты по инфекционным заболеваниям весной полагали, что от COVID-19 погибнет около 60 тысяч американцев. Президент США Дональд Трамп в мае говорил, что эпидемия может унести от 75 тысяч до 100 тысяч жизней. Теперь аналитики в сфере здравоохранения из Вашингтонского университета говорят, что число умерших может достичь 410 тысяч до конца года.

В конце апреля от COVID-19 в США умирало более двух тысяч человек в день. Сейчас этот показатель составляет около 800 человек. Хотя по числу умерших США находятся на первом месте в мире, в некоторых странах Европы и Латинской Америки регистрируется больше смертей на душу населения.

Всего с начала эпидемии в Соединённых Штатах COVID-19 заболели более семи миллионов человек.

Дональд Трамп новую статистику пока не прокомментировал. Во вторник во время видеообращения к Генеральной Ассамблее ООН президент США в очередной раз обвинил Китай в сокрытии информации о вспышке новой коронавирусной инфекции в конце прошлого года. По словам Трампа, Пекин не принял достаточных мер по локализации эпидемии.

В России (включая аннексированный Крым) за последние сутки зафиксировано почти шесть с половиной заражений коронавирусом. Умерли 150 пациентов. С начала пандемии заболели более миллиона человек, скончались – почти 20 тысяч больных.