СК: солдат Шамсутдинов признал вину в убийстве сослуживцев

В Следственном комитете РФ заявили, что солдат срочной службы Рамиль Шамсутдинов признал вину в убийстве сослуживцев в Забайкалье. Его адвокат Равиль Тугушев сообщил редакции Сибирь.Реалии о том, что предварительное заседание 2-го Восточного окружного военного суда по делу Шамсутдинова назначено на 29 сентября.

"Обвиняемый признал вину и подробно изложил обстоятельства совершенных им преступлений, которые также подтвердил в ходе проверки его показаний на месте", – говорится в сообщении военного следственного управления СК.

"Следствием установлено, что 25 октября 2019 года Шамсутдинов, имея при себе вверенный ему для несения службы автомат АК-74М, прибыл с военнослужащими подразделения на территорию комплекса подготовки дежурной смены . Получив 4 магазина, снаряженные 30 боевыми патронами, он расстрелял своих сослуживцев , целясь им в область головы, груди и спины. Израсходовав первый магазин, он присоединил новый и продолжил стрельбу. Предполагая, что некоторые из военнослужащих могли выжить, Шамсутдинов решил их осмотреть и, обнаружив раненых, произвел в них дополнительные выстрелы. В результате 8 военнослужащим причинены телесные повреждения, которые повлекли их смерть, а ещё 2 – вред здоровью различной степени тяжести", - сообщили в ведомстве.

Ранее судебная психолого-психиатрическая экспертиза признала его здоровым. Однако отец Шамсутдинова обвинил врачей в издевательствах над его сыном в Москве во время прохождения экспертизы.

В середине сентября прокуратура утвердила обвинение по делу Рамиля Шамсутдинова. По словам защиты, у прокурора был вариант вернуть дело на дополнительное расследование, но гособвинение направило его в суд. Адвокаты настаивают, что солдат совершил убийство в состоянии аффекта.