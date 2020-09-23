В день смерти в камере Марцинкевича не работало видеонаблюдение

В день смерти неонациста Максима Марцинкевича (Тесака) в камере челябинского СИЗО, где он находился, не работала система видеонаблюдения. Об этом сообщил его адвокат Алексей Михальчик.

По словам адвоката, по неизвестной причине система видеонаблюдения в камере не работала именно в день смерти. Эту информацию он выяснил из материалов проверки, которую ведет Следственный комитет по факту смерти Марцинкевича.

Кроме этого, на месте смерти Марцинкевича найдено большое количество следов крови. Каким именно способом Марцинкевич покончил с собой, если это было самоубийство, пока не ясно, сообщил Михальчик. Защиту пока не ознакомили с результатами экспертизы тела, которую проводило следствие.

Ранее судмедэксперт заключила, что, судя по посмертной фотографии Марцинкевича, сделанной в камере СИЗО Челябинска (а именно по положению рук и вывернутым суставам), осуждённый не мог самостоятельно нанести себе травмы.

Адвокат добавил, что 23 сентября отцу Марцинкевича должны выдать тело сына для транспортировки в Москву. После этого семья примет решение о независимой экспертизе.