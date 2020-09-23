Российский военный корабль столкнулся с грузовым судном у берегов Дании

Российский военный корабль "Казанец" столкнулся у берегов Дании и Швеции с контейнеровозом под флагом Маршалловых островов "Айс Роуз". Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Балтфлот. Информацию об инциденте подтвердили датские вооружённые силы. Пострадавших нет.

Столкновение произошло в Балтийской проливной зоне в условиях плохой видимости.

Датские военные сообщили, что российский корабль врезался в "Айс Роуз" в проливе Эрессун, в районе Эресуннского моста. Контейнеровоз получил пробоину, но утечки нефти не произошло. Пресса сообщает, что на военном корабле могла быть отключена автоматическая система идентификации судов.

Операцию по ликвидации последствий аварии возглавляет Дания, сообщает телеканал TV2. Швеция направила несколько кораблей и вертолёт для оказания помощи. По последним данным, "Айс Роуз" будет находиться под присмотром в водах Дании до тех пор, пока не будет обеспечена безопасность его мореходных качеств.